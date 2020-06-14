Anadolu Üniversitesi BAUM, korona virüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon kabini kullanımına geçti

Korona virüs tehlikesine karşı etkin çalışmalar gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi, akademik ve idari personelin sağlığını korumak için çalışma ortamlarını steril hale getiriyor. Bu kapsamda korona virüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon kabini kullanımına başlandı.

Kampüs içerisinde sürekli olarak dezenfekte çalışmaları yürüten Anadolu Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme eylem planına yönelik uygulamaları tedbirleri elden bırakmadan hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) bünyesindeki teknik personel tarafından, servis hizmeti sağlanan teknik cihazları sterilize eden ultraviyole dezenfeksiyon kabini geliştirildi.

“Korona virüs riskini en aza indirmek için çalışıyoruz”

Normalleşme sürecinde uygulanan tedbirler ve çalışmalar hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili ve BAUM Müdürü Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, “Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan normalleşme eylem planı ile akademik ve idari personelimiz dönüşümlü mesaiden çıkarak normal çalışma hayatına geri döndü. Biz bu süreçte uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürümesi için yoğun şekilde mesai yapan BAUM’daki tedbirlerimizi arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Bu kapsamda BAUM teknik personeli tarafından geliştirilen UVC dezenfektan kabini ile Üniversitemizin diğer birimlerinden BAUM’a teknik destek için gelen cihazlar UVC ışınları ile dezenfekte ediliyor. BAUM’da teknik destek alan bilgisayar, monitör ve dizüstü bilgisayar gibi araçlar teknik personele ulaşmadan önce bu kabine yerleştiriliyor. Teknik servis hizmeti, cihazlar bu kabinde dezenfekte edildikten sonra sağlanıyor. Bu sayede Korona virüs riskini her alanda en aza indirmek için çalışıyoruz” dedi.

