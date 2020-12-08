Anadolu Üniversitesi Eğitim ve İletişim Bilimleri Fakültesi ilk sıralarda

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu’na (2020)” göre, ilgili kategorilerde ilk sıralarda yer alarak büyük başarıya imza attı.

Yapılan açıklamaya göre; TÜBİTAK tarafından ilki 2016 yılında oluşturulan ve 2 yılda bir yayınlanan, üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesine olanak sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi 2020” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Üniversitelerin kendi bünyesinde yürüttüğü araştırma alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine olanak tanıyan rapor a göre Anadolu Üniversitesi “kitle iletişimi ve eğitim” kategorilerinde birçok üniversiteye göre kalite ve hacim göstergeleri açısından öne çıktı.

Eğitim Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi kendi kategorilerinde öne çıktı

Anadolu Üniversitesi “2020 Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu’na” göre kitle iletişimi ve eğitim alanlarında; toplam yayın sayısının, aynı alanda dünya toplam yayın sayısına oranını gösteren “Akademik Birikime Katkı”; üniversitede yayın yapmış olan akademisyen sayısının aynı alanlarda Türkiye’de yayın yapmış olan akademisyen sayısına oranını gösteren kitle iletişimi ve eğitim alanlarında toplam üniversite proje bütçesinin aynı alanlarda toplam TÜBİTAK proje bütçesine oranını gösteren “Ar-Ge ve Yenilik Proje Hacmine Katkı” ve Üniversitenin kitle iletişimi ve eğitim alanlarındaki yayınlarının toplam yayınlarına oranının Türkiye’de aynı alanlardaki yayınların toplam yayınlara oranını gösteren “Üniversitenin Türkiye’ye Görece Bağıl Odaklanma Endeksi” göstergelerini içeren “Hacim” boyutunda yaptığı akademik çalışmalar ile ilk sıralarda yer aldı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Sosyal ve Beşeri Bilimler - Eğitim” ve İletişim Bilimleri Fakültesi “Sosyal ve Beşeri Bilimler - Kitle İletişimi” kategorisinde birçok vakıf ve devlet üniversitesini geride bırakıp ilk sıralarda yer aldı.