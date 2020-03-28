YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan açıköğretim öğrencilerine uyarı:

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan açıköğretim öğrencilerine uyarı:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.03.2020 12:42 | Son Güncelleme

"Resmi açıklamalar dışında herhangi bir duyuruya itibar etmeyin. Şu anda açıköğretimde dersler devam ediyor. Sınavla ilgili koronavirüsün size engel olamayacağı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Çomaklı, üniversitenin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplum sağlığını olumsuz etkileyen koronavirüsle ilgili devletin ilgili kurumlarıyla Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) hızla harekete geçerek gerekli önlemleri zamanında aldığını vurguladı.

YÖK kararıyla bu dönemde eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi için uzaktan eğitime geçildiğini anımsatan Prof. Dr. Çomaklı, şöyle dedi:

"Anadolu Üniversitesi olarak YÖK'ün kararı doğrultusunda Açıköğretim Sistemimizdeki bir milyonu aşkın öğrencimiz için en doğru kararı almak adına tüm birimlerimizle 'gece gündüz' demeden çalışıyoruz. Ne mutlu ki çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Bir milyonu aşkın öğrencimizin eğitim sürecine ilişkin tüm sorularını en kısa zamanda cevaplandıracağız. Resmi açıklamalar dışında herhangi bir duyuruya itibar etmeyin. Şu anda açıköğretimde dersler devam ediyor. Sınavla ilgili koronavirüsün size engel olamayacağı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
Anahtar Kelimeler:
Açıköğretim Anadolu Üniversitesi Sınav Tarih uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
13:08
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Güven Eczanesi
Tepebasi
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Tiryaki Eczanesi
Odunpazari
Yeni Güneş Eczanesi
Odunpazari
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Neriman Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.