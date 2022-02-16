YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı

Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı

16.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Yayıncılar Derneği Mersin'de yerel gazete bürosuna yapılan saldırıyı kınadı

Anadolu Yayıncılar Derneği, Mersin'de bir grubun, "yalan haber" iddiasıyla protesto ettikleri yerel gazete bürosuna yönelik saldırısını kınadı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Hasan Yavuz Bakır, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yerel medyanın susturulamayacağını belirten Bakır, "saldırıyı yapanların CHP örgütünden kişiler olduğuna" ilişkin iddiaların yer aldığını da aktardı.

Hasan Yavuz Bakır, cemiyetlerin, STK'lerin ve siyasetin, bu saldırıyı net bir şekilde kınaması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyonEge Denizi'nde göçmen kaçakçılarına İHA'lı operasyon
Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulunduKaraman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu
GÜNCELLEME - Aksaray'da öğrencisini darbeden eski öğretmene 10 ay hapis cezasıGÜNCELLEME - Aksaray'da öğrencisini darbeden eski öğretmene 10 ay hapis cezası

Ankara Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
13:08
İkindi
16:03
Akşam
18:32
Yatsı
19:50
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

Gezegendeki en tenha nokta! Covid yok ama anında ölebilirsiniz

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

Tek bir kelimeyi yanlış söyledi! Binlerce bebek vaftizi...

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.