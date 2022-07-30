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Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı

30.07.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı

SİVAS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği Müsabakaları, 300 sporcunun katılımıyla Sivas'ta düzenleniyor.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki turnuva dolayısıyla açılış seremonisi gerçekleştirildi. Organizasyonda 16 ilden 300 sporcu, çeşitli kategorilerde birincilik için mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporculara başarılar diledi.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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