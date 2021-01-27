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Anadolu’nun Oxford’u Amasya’da eğitimde işbirliği için imzalar atıldı

27.01.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Anadolu’nun Oxford’u Amasya’da eğitimde işbirliği için imzalar atıldı

Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Coşkun’un imzaladığı protokol ile tarihte Anadolu’nun Oxford’u diye anılan kentte eğitim gören öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla üniversitenin imkân ve deneyimlerinden yararlanılabilmesi hedefleniyor.
Protokolün eğitim ve öğretim, öğrencilerin gelişim ve desteklenmesi, fiziki mekânların ortak kullanımı ile veli destek çalışmaları olmak üzere dört ana başlığı içerdiğini belirten Rektör Elmacı, “İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da rahatlıkla işbirliği alanını genişletebiliriz. Üniversitemizin sahip olduğu imkanların farklı kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ve karşılıklı fayda sağlayan bu tür işbirlikleri sürdürmek genel gayemizdir. Protokolün her iki kurumun da yararına olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Rektör Elmacı’ya teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Coşkun da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitim programlarını geliştirmek, öğretmen yeterliliklerini uygulamalı eğitim faaliyetleri ile artırmak, ailelerin ve öğrencilerin sosyal, kültürel, mesleki gelişimlerine destek olarak eğitim kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunacaklarını vurguladı.

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