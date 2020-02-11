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ANALİG’de dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu

BOLU HABERLERİ  | 11.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular için tören düzenlendi.ANALİG yarışmalarında Bolu’yu temsil eden Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde ikinci oldu.

Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular için tören düzenlendi.
ANALİG yarışmalarında Bolu’yu temsil eden Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde ikinci oldu. Bolu adına Gerede de dahil olmak üzere yıldız kızlar kategorisinde Özlem Ceren Dursun, yıldız erkeklerde Abdulhamit Aydın, Abdullah Yılmaz, Oğuzhan Ayyıldız katılım sağlarken, çocuk kızlar kategorisinde Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Tuba Tuncel, İrem Dursun ve çocuk erkeklerde Kemal Çelik, Abdussamet Kılınçarslan katıldı. Yapılan yarışmalar sonucunda Yıldız Kızlarda Arkut SEM sporcusu Özlem Ceren Dursun 1-1, Yıldız Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Oğuzhan Ayyıldız 1-1, Çocuk Kızlarda Arkut SEM sporcusu İrem Dursun 1-1, Çocuk Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Kemal Çelik 2-1’lik derece yaptı.
Yarışmalar sonrası yapılan madalya töreninde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Doğa Harikası Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezimizde 08-09 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Kayaklı Koşu Türkiye Birinciliği Müsabakaları bugün tamamlandı. Arkut Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen öğrencilerimiz birçok derece elde etti. Arkut Sporcu Eğitim Merkezi öğrencilerimizi, antrenörlerimizi, birçok ilden gelen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılar dilerim’’ dedi.

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