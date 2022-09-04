"Anamorfoz Atatürk" İzmir Enternasyonel Fuar'ında ziyaretçilerle buluştu

İZMİR (AA) - Çekyalı heykeltıraş Patrik Prosko tarafından anamorfoz tekniğiyle hazırlanan "Anamorfoz Atatürk" eseri, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ile değerlerini simgeleyen objelerin birleşiminden oluşan eser, Kültürpark Lozan Kapısı girişindeki Pakistan Pavyonu'nda sergileniyor.

Sergiyi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heykeltıraş Patrik Proska'yla sohbet etti, eser hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Patrik Prosko, eseri yapmadan önce Atatürk'ün hayatını ve dünyaya bakış açısını incelediğini belirterek, "Öncelikle, insanların onu ne kadar çok sevdiğini fark ettim, diğer ülkelere göre daha duygusal ve daha bağlı olduklarını ve çok derin bir sevda beslediklerini gördüm. Bu benim için çok ilginçti." ifadelerini kullandı.

- Atatürk'ten izler taşıyan 539 parça

Yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı olan anamorfoz tekniği ile yapılan eser, 539 parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Üç boyutlu bir enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak beliren eserdeki 539 parça, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. Parçalar arasında şapka, harfler, T cetveli, bakır cezve, dünya küresi, daktilo, tespih, kol düğmesi ve kravat iğnesi ile köstekli saat de bulunuyor.

Eserin, fuarın ardından da İzmir'de sergilenmeye devam edeceği belirtildi.

