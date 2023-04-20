Anaokulu nasıl yazılır, anaokulu yazımı nasıl olmalıdır? Anaokulu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birbirinden farklı sözcüklerin yer aldığı Türkçe, bu kelimelerin doğru yazılışlarına yönelik olan yazım kurallarına da sahiptir. Dolayısıyla özellikle birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği konusunda bilgi edinilmesi önemlidir. Anaokulu da birleşik kelimeler arasında yer alır. Bu nedenle anaokulu sözcüğünün TDK tarafından belirtilen doğru yazılışının öğrenilmesi gerekir. Yaygın olarak karıştırılsa da ana sınıfından farklı bir anlama sahip olan anaokulu sözcüğünün doğru yazılışı ile ilgili olarak merak edilen temel bir husus vardır. Söz edilen bu husus da “Anaokulu bitişik mi yazılır?” sorusu ile doğrudan ilişkilidir.

Anaokulu nasıl yazılır?

Birleşik sözcüklerin birçoğunun doğru yazılışının karıştırıldığı ya da unutulduğu görülür. Birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği konusunda kararsız kalınmasına yol açar. Eğitim alanında yaygın olarak kullanılan anaokulu doğru yazılışı da TDK kapsamındaki bilgiler ışığında açıklanabilir.

Her iki ögesi de anlamını koruyan anaokulu sözcüğü, ana ve okul kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu birleşik sözcüğün isim türünde olduğu söylenebilir. “Anaokulu ayrı mı yazılır?” sorusunun yanıtı ise “hayır” olarak belirtilmelidir. Çünkü bu sözcüğün Türkçe yazım kurallarına göre bitişik olarak yazılması gerektiği görülür. Anaokulu TDK kuralları gereğince yazımı şu şekildedir:

Anaokulu (doğru kullanım)

Ana okulu (yanlış kullanım)

Anaokulu yazımı ile ilgili örnek cümleler

Herhangi bir sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla TDK tarafından hazırlanan güvenilir kaynaklara başvurulur. Bununla birlikte doğru yazılışı hakkında bilgi edinilen bir sözcüğün cümle içerisindeki kullanımlarına bakılması da faydalıdır. Çünkü bu sayede kimi durumlarda yanlış yazılan bir sözcüğün doğru yazılışının nasıl olması gerektiğine yönelik bilgiler pekiştirilebilir. Anaokulu doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: