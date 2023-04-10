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Değil mi nasıl yazılır, değil mi yazımı nasıl olmalıdır? Değil mi mi dimi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.03.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değil mi sorusu genellikle bir durumda onay almak için kullanılan bir sorudur. Doğru mu sorusu yerine özellikle günlük konuşmalarda yaygın olarak tercih edilir. Demi, dimi gibi de telaffuz edilen sözcüğün doğru yazılışı karıştırılabiliyor. Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmak için sözcüklerin doğru yazılışlarını bilmek önem taşır. Değil mi yazımı da pek çok kişi tarafından araştırılır. Peki değil mi TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Değil mi nasıl yazılır, değil mi yazımı nasıl olmalıdır? Değil mi mi dimi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Doğru mu? sorusuna verilen yanıtın sonuna getirilen "değil mi?" ekini ifade etmek için kullanılan değil mi ifadesi yazımı karıştırılabiliyor. Sözcüklerin doğru yazılışlarını teyit etmek için Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükten yararlanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı değil mi" şeklindedir. Demi, dimi, değilmi gibi yazılışlar ise yazım yanlışına neden olacaktır.

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Değil mi nasıl yazılır?

Değil mi? ifadesi, Türkçe dil bilgisi kurallarına göre bir soru eki olarak kullanılır. Bu soru eki, söyleyenin bir şeyi teyit etmek istediği durumlarda kullanılır. Örneğin, "Bugün hava çok güzel, değil mi?" cümlesinde yer alan değil mi? ekini kullanarak, söyleyenin karşısındakinin aynı fikirde olup olmadığını sorması amaçlanmaktadır. Değil mi yazımı ayrı olarak ve değil sözcüğü kullanılarak yazılmalıdır. Değil mi mi dimi mi karışıklığı yaşanan durumda dimi şeklindeki yazımın yanlış olduğu bilinmelidir.

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Değil mi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bir şeyin doğru olup olmadığını teyit etmek için değil mi ifadesinden yararlanılır. Değil mi tdk sözlüğünde ayrı şekilde yazılır. "Dimi nasıl yazılır?" pek çok kişi tarafından araştırılsa da dilimizde “dimi” sözcüğü yer almaz. Dimi yanlış bir kullanım olup doğru şekli değil mi olacaktır. Değil mi soru eki, ayrı yazılır ve cümleye eklenir. "Değilmi" şeklinde birleşik yazım yanlıştır. Ayrıca, demi, deilmi, dimi gibi kullanımlar da yanlıştır ve Türk Dil Kurumu'na göre kabul edilmez. Örnek cümleler ile açıklanacak olursa;

  • Yarın bize geleceksin değil mi? (Soru eki doğru şekilde kullanılmıştır.)
  • Yarın bize geleceksin dimi? (Soru eki yanlış şekilde kullanılmıştır.)
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