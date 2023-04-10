Değerbilir nasıl yazılır, değerbilir yazımı nasıl olmalıdır? Değerbilir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yazımı en çok merak edilen ve araştırılan kelimeler arasında değerbilir kelimesi de yer alır. Türkçede ayrı ve birleşik bir şekilde yazılması gereken pek çok farklı sıfat karakterinde kelime vardır. Değer verdiği şeyleri koruyan ve gözeten anlamlarını taşıyan değerbilir kelimesi cümle içinde doğru bir şekilde yazılmadığı zaman yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Etkin ve kaliteli cümleler kurabilmek adına kelimelerin doğru yazılması oldukça önemli konular arasında yer alır.

Değerbilir nasıl yazılır?

Doğru yazılışı merak edilen kelimelerden biri olan değerbilir kelimesi birçok kişi tarafından yanlış yazılır. Dilimizde yazılışları yanlış yapılan kelimeler genellikle iki ayrı kelimeden oluşan sözcüklerdir. İki ayrı kelimeden oluşan sözcükler ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır konusu kafa karışıklığına sebep olur. Bu kapsamda pek çok kişinin merak ettiği değerbilir ayrı mı yazılır sorusuna verilecek yanıt bitişik yazılması gerektiğidir. Değerbilir sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre değeri olan şeylere, kimselere önem veren, onlara saygı duyan veya koruyan kimse anlamlarında kullanılır. Değerbilir sözcüğü cümle içinde doğru bir şekilde kullanılmak isteniyor ise bitişik bir şekilde yazılmalıdır. Değerbilir TDK kurallarına bakıldığı zaman kelimenin bitişik bir şekilde yazılmasının doğru olduğu görülür.

Değerbilir yazımı ile ilgili örnek cümleler

Özellikle son zamanlarda yazılı iletişim ön planda olduğundan dolayı kelimelerin doğru telaffuzu kadar doğru bir şekilde yazılması da oldukça önemlidir. Daha kaliteli bir iletişim kurmak adına kelimelerin doğru yazılması gerekir. Kişilerin en çok yazım hatası yaptığı kelimelerden biri değerbilir kelimesidir. Değerbilir sözcüğü hakkında en çok merak edilen konu değerbilir bitişik mi yazılır konusudur. Değerbilir kelimesi "değerbilir" şeklinde bitişik olarak yazılmalıdır. Ayrı olarak yazılan değerbilir sözcüğünde yazım yanlışı bulunur. Cümle içinde sıfat olarak kullanılan bu kelime ayrı bir şekilde yazıldığı zaman farklı anlamlar oluşturur ve sıfat görevinden kaybolur. Yazımında hata yapılan kelimelerin doğru yazılışlarına dair örnek cümleler ile açıklanması kelimenin doğru yazılmasını anlamaya yardımcı olur. Değerbilir doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: