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Anaokulu öğrencileri Bayburt Adliyesinde

21.03.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

75. Yıl Anaokulu tarafından öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren farklı meslekleri tanıması amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler adliyeyi ziyaret ederek hakim, savcı ve avukatlar eşliğinde mahkemedeki temsili duruşmaya katıldılar.

Anaokulu öğrencileri Bayburt Adliyesinde

Okul müdürü Feyzullah Kibar öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini söyleyerek, "Meslekleri tanımak amacıyla Bayburt Adliyesini gezdik. Yapmış olduğumuz gezide hakim, savcı ve avukatlarla tanışıp çalıştıkları mekanı görmüş olduk. Hakim Ayhan Çoban, Savcı Merve Doğru Gürbulak ve Avukat Fatma Güngör mahkeme salonunda bir davayı canlandırarak çocukların hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağladılar. Kendilerine ve tüm Bayburt Adliyesi çalışanlarına göstermiş olduğu ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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