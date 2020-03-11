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Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik’e destek

KİLİS HABERLERİ  | 11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Kilis’te, Hasan Sünni Anaokulu öğrencileri İdib’de görev yapan askerler için yaptıkları resimleri Jandarmaya teslim etti.Hasan Sünni Anaokulu öğrencileri İdlib’de görev yapan Mehmetçikler için yaptıkları resimleri Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve personeline teslim etti.

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik’e destek

Kilis’te, Hasan Sünni Anaokulu öğrencileri İdib’de görev yapan askerler için yaptıkları resimleri Jandarmaya teslim etti.
Hasan Sünni Anaokulu öğrencileri İdlib’de görev yapan Mehmetçikler için yaptıkları resimleri Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve personeline teslim etti. Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli tarafından Anaokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Jandarma personeli tarafından yakın ilgi gösterilen minik öğrenciler, jandarma personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik’e destek

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