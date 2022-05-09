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Anaokulu ve ilkokul eğitimi çocukların yeteneklerini keşfetmesine yardımcı oluyor

09.05.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleceğe bugünden hazırlanan Doğa Koleji anaokulu ve ilkokul öğrencileri, birçok ayrıcalıklı eğitim içeriği ile donanımlı bireyler olarak yetişmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Çocukların yeteneklerini keşfetmesini, birey olarak kendisinin farkına varmasını sağlayacak anaokulu ve ilkokul eğitimi, onlara hayat boyu yararlanılacak beceri kazandırmada dönüm noktası özelliği taşıyor.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, anaokulu ve ilkokul eğitimi ile çocuklar potansiyellerinin farkına varıyor, yeteneklerini keşfediyor.

Geleceğe bugünden hazırlanan Doğa Koleji anaokulu ve ilkokul öğrencileri, kodlama ve robotikten İngilizceye, ekolojiden satranç eğitimine, görsel sanatlardan dramaya, müzikten spor faaliyetlerine kadar birçok ayrıcalıklı eğitim içeriği ile donanımlı bireyler olarak yetişmeye devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, çocuklar, uzun bir eğitim yolculuğunun küçük ama en önemli adımını anaokulu ve ilkokula başladıklarında atıyor. Çocuklarının bu öğrenme serüveninde yaşadıkları farklı deneyimlere eşlik eden ebeveynler, aynı zamanda çocuklarının bağımsız bir birey olma yolundaki adımlarına şahit oluyor.

Çocukların yeteneklerini keşfetmesini, birey olarak kendisinin farkına varmasını sağlayacak anaokulu ve ilkokul eğitimi, onlara hayat boyu yararlanılacak beceri kazandırmada dönüm noktası özelliği taşıyor.

- "Yaparak ve yaşayarak öğrenme ile mutlu bireyler yetişir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Esra Sert ve Doğa Koleji İlkokul Koordinatörü Mustafa Balta, anaokulu ve ilkokul eğitiminin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sert, çocuğun kendi öğrenmelerini kurgulayabileceği ve onun önceliklerini merkeze alan eğitim programlarının temel esas olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuğun gelişimsel özelliklerini destekleyici çalışmalarla bireysel yeteneklerinin farkına varması sağlanmalı, sosyal hayatta diğer bireylere saygı duyma, onlarla iş birliği yapma, yardımlaşma ve kendisini ifade etme becerilerini geliştiren, destekleyici bir program uygulanması önemli. Yaparak ve yaşayarak öğrenme ile mutlu bireyler yetişir. Bu eğitim ile okul öncesi eğitimi alan minikler, anaokulundan itibaren yarına hazırlanır. Okul öncesi eğitim programlarında çocuğun yeteneklerini keşfedebileceği çalışmalar yapılmalıdır. Merak duygusunu geliştiren, araştırmayı, sorgulamayı, öğrendiği bilgiyi kullanmayı teşvik eden eğitim programı kurgusu ile öğrencilerin kendi bireysel niteliklerinin farkında, öz güvenli ve mutlu bireyler olmaları amaçlanır."

- "Her çocuk ayrı bir değer, farklı bir dünya"

Doğa Koleji İlkokul Koordinatörü Mustafa Balta ise her çocuğun ayrı bir değer, farklı bir dünya olduğunu vurguladı.

Doğa Koleji olarak çocukların içindeki büyük potansiyeli ortaya çıkaracak eğitim modeliyle fark yaratmaya devam ettiklerini bildiren Balta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güçlü bir akademik temelin yanında ilkokul öğrencilerimize doğadan ilham aldıkları ve deneyimleyerek öğrenmenin farkını yaşadıkları bir okul sunuyor, çocukların ilgi, ihtiyaç ve öğrenme biçimlerine yön verecek alternatif öğrenme ortamları yaratıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankı uyandıran eğitim modeli, AB tarafından fonlanan ilk eğitim modeli olma özelliğini taşıyor. 'Mutlu çocuk öğrenir' felsefesini hayata geçiren bu model ile çocuklar, doğaya, bilime ve insanlığa saygılı bireyler olarak yetişiyorlar.

Doğa Koleji'nde ilkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimizin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanan bir eğitim sistemi uygulanıyor. Farkımız çocukların farkını keşfedebilmek. Doğa Koleji'nde öğrencilerimiz akademik olarak güçlü, dünya ile iletişim kurabilecek yabancı dil yeteneklerine sahip, sosyal yönü kuvvetli bireyler olarak yetişiyorlar."

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