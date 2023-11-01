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Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun son yolculuğuna uğurlandı

01.11.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun son yolculuğuna uğurlandı.

Özbudun için Kocatepe Camisi'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Özbudun'nun eşi, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, ailesi ve yakınları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bazı partilerin yöneticileri ile milletvekilleri katıldı.

Cenaze namazının ardından siyasetçilerin, hukukçuların ve yakınlarının omzunda cenaze aracına konulan Özbudun'un naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

ERGUN ÖZBUDUN KİMDİR?

Ankara'da 1 Temmuz 1937'de doğan Özbudun, lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.
1988-2012 yıllarında Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Özbudun, Harvard Üniversitesinde araştırıcı, Chicago, Paris Sorbonne, Columbia ve Princeton üniversitelerinde misafir profesör olarak ders verdi.

2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Şehir Üniversitesinde görev yapan Özbudun, 2007'de AK Parti'nin sivil anayasa ismini verdiği anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlendi.

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