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Anayasa Mahkemesinden "trafik cezası" kararı

02.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Mahkeme, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kuralı Anayasaya aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsilini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde yer alan "Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir." hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulandı.

Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin Anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olduğuna işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır. Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükme bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır. Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kural, Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır."

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