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  4. Ancelotti, Arda Güler'in anne ve babasının genlerini öne çıkartarak ilginç bir şekilde teşekkür etti

Ancelotti, Arda Güler'in anne ve babasının genlerini öne çıkartarak ilginç bir şekilde teşekkür etti

11.01.2024 01:21 | Son Güncelleme:
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Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde normal süresi 3-3 sona eren maçın uzatma bölümlerinde Atletico Madrid’i 5-3 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Arda Güler 112. dakikada Valverde’nin yerine oyun dahil oldu. Mücadelenin ardından konuşan Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'in ailesine teşekkür etti.

Ancelotti, Arda Güler'in anne ve babasının genlerini öne çıkartarak ilginç bir şekilde teşekkür etti
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid, Al Awal Park at King Saund University Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 90 dakika 3-3 sona erdi. Real Madrid’de Arda Güler, 112. dakikada Valverde’nin yerine oyuna girdi. Bu dakikadan sonra iki gol bulan Carlo Ancelotti’nin öğrencileri karşılaşmayı 5-3 kazanarak finale yükseldi.

ARDA GÜLER'İN AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

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Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, "Arda 6 ay sakatlıkla uğraştı şu an çok iyi durumda. Öyle müthiş bir yetenek burada olduğu için çok mutluyuz. Hepimiz Arda için çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak. Yetenek genetik işidir. Arda'nın ailesine müteşekkiriz." dedi.

Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı! Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı!

"ANCELOTTİ BANA OLAN GÜVENİNİ İFADE EDİYOR"

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Maçın ardından konuşan Arda Güler, "Real Madrid'de çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. 5-6 aydır sakattım, sakatlıktan çıktığım gibi Ancelotti beni kadroya aldı ve her zaman bana olan güvenini ifade ediyor. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

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