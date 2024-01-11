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Arda Güler 112. dakikada oyuna girdi, Real Madrid orta sahadan attı! İspanya'nın kaderini değiştirmeye başladı bile...

11.01.2024 01:04 | Son Güncelleme:
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İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükseldi. Arda Güler'in maçın skoru 3-3'ken girdiği mücadelede 4 dakikada 2 gol çıktı. Karşılaşmanın son anlarında Real Madrid orta sahadan boş kaleye gol atarak skoru belirledi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasında Real Madrid, Suudi Arabistan'da Atletico Madrid ile karşılaştı. Normal süresinin 3-3 bittiği mücadele uzatmalara gitti. Son uzatma devresinin bitimine çok az bir süre kala oyuna giren Arda Güler maçın kaderini değiştirdi.

8 DAKİKADA HARİKA OYUN

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Mücadelenin 112. dakikasında oyuna giren Arda Güler, takımını adeta topladı. Orta sahada oyunun hakimi olmaya başlayan Real Madrid, 4 dakikada 2 gol atarak finale çıkmayı başardı.

ORTA SAHADAN ATTI

Mücadelenin son golünü Brahim Diaz adeta orta sahadan yaptığı vuruşla kaydetti. Atletico Madrid kalecisinin gol bulmak için kalesini terk ettiği anlarda bu fırsatı değerlendiren Brahim Diaz, mücadelenin 5-3 bitmesini sağladı.

"HER ZAMAN BANA OLAN GÜVENİNİ İFADE EDİYOR"

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Arda Güler: "Real Madrid'de çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. 5-6 aydır sakattım, sakatlıktan çıktığım gibi Ancelotti beni kadroya aldı ve her zaman bana olan güvenini ifade ediyor. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak."

"ARDA GÜLER GİBİ MÜTHİŞ BİR YETENEĞE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

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Carlo Ancelotti: "Arda Güler gibi müthiş bir yeteneğe sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Onu zorlamaya gerek yok. Arda Güler, yeteneğini gösterecektir. Müthiş bir kalite. Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olacak."

(Görüntüler TivibuSpor'dan alınmıştır.)

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