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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Çocuğa benziyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 13:35
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak finalde belli olacak. İspanyol devinin teknik direktörü Ancelotti maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Çocuğa benziyor''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID 15'İNCİ, BORUSSIA DORTMUND İKİNCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

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"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.

İKİ TAKIM 15. KEZ KARŞILAŞACAK

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Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek.

Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.

Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

TÜRK FUTBOLCULAR SAHNE ALACAK

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Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

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Maç öncesi basın mensuplarıyla konuşan Ancelotti, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kendisinde bulunan kalite nadir düzeyde. Henüz çok genç ve yolu çok uzun. Kendisini çok seviyorum. Arda Güler küçük çocuğa benziyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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