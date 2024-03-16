Ancelotti'den Arda Güler yorumu! ''O şut bir gol''

İspanya LaLiga'nın 29'uncu haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler bu mücadeleye 85'inci dakikada Vinicius Junior'un yerine dahil oldu. Arda Güler'in maçın 90+4'üncü dakikasında orta sahadan yaptığı vuruş ise üst direkten oyun alanına geri döndü.

Dönen topu tamamlamak isteyen Federico Valverde'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol" ifadelerini kullandı.