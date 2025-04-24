SPOR

76
72
63
60
52
51
46
44
42
41
41
39
39
39
37
34
34
32
29
16
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi! Geleceğiyle ilgili net konuştu

Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi! Geleceğiyle ilgili net konuştu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 14:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." dedi.

Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi! Geleceğiyle ilgili net konuştu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ancelotti, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Arda Güler'in golüyle deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." diye konuştu.

"OYUNU KURMADAKİ KALİTESİ OLAĞANÜSTÜ"

arda-gulerden-sampiyonluk-golu-ancelottiyi-kurtaran-adam-oldu-9qwz

Arda'yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve Türk futbolcunun "çok başarılı işler yaptığını" kaydeden Ancelotti, "Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, Getafe'ye karşı defansif bir futbol oynadıklarını, hücumda çok fazla etkili olamadıkları belirtti.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi.

"SAĞ AYAĞIYLA FÜZE GİBİ BİR VURUŞLA"

arda-gulerden-fuze-ancelottinin-tepkisi-dikkat-cekti-inek

İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun "harika bir gol" attığını yazarken, Real Madrid'de futbolcu değerlendirmelerinde tek üç yıldızı kaleci Thibaut Courtois ve Arda Güler'e verdi.

Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.

Yapılan yorumda, Türk futbolcunun ilk yarıda "sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı ve takım arkadaşlarına yardımcı olarak, sahada istediği yeri bulduğu ancak ikinci yarıda ise oyuna girmekte zorlandığı" ifade edildi.

Canlı Skor

Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı
Kocaelispor 59 yaşındaKocaelispor 59 yaşında
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Jose Mourinho ile özel görüştü

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Jose Mourinho ile özel görüştü

Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Real Madrid taraftarını endişelendiren iddia! Vinicius 2 yıl futboldan men edilebilir

Real Madrid taraftarını endişelendiren iddia! Vinicius 2 yıl futboldan men edilebilir

UEFA Başkanı Ceferin'den TFF'ye olay sözler!

UEFA Başkanı Ceferin'den TFF'ye olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.