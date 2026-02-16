Ancelotti karnavalda olay oldu! Rio’daki görüntüler Dünya basınını salladı

Dünyaca ünlü teknik adam Carlo Ancelotti, Rio de Janeiro’daki ünlü Karnaval festivali sırasında çekilen fotoğraflarıyla dünya gündemine oturdu. Brezilya’nın renkli sokakları ve coşkulu eğlencesi arasında yer alan İtalyan teknik adamın, bir grup kadının arasında samimi bir kareyle sosyal medyada viral olması futbol camiasında büyük ses getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU!

Bazı yayınlarda paylaşılan görüntülerde Ancelotti’nin birkaç kadınla birlikte görülmesi, yüzlerce paylaşım ve esprili yorumu da beraberinde getirdi.

Bu eğlence anı, Ancelotti’nin sadece bir teknik direktör kimliğiyle değil, Brezilya’nın kültürel atmosferinde rahat bir şekilde yer aldığını gösterdi. Ünlü İtalyan hoca festivale eşi Mariann Barrena McClay ile birlikte katıldı ve Karnaval’ın geleneksel gösterilerini yerinde izlediği fotoğraflarla belgelendi.

BREZİLYA YAŞAM TARZINA ÇABUK UYUM SAĞLADI!

Ancelotti’nin bu eğlence molası, Brezilya Milli Takımı’ndaki yeni görevinin yanı sıra dünya futbol otoriteleri tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Eski kulüp başarılarının ardından ilk kez milli takım çalıştıran Ancelotti, hem sahadaki taktiksel işi hem de saha dışındaki bu eğlence tarzıyla futbolseverlerin gündeminden düşmüyor. Kendisine yakın çevreler, Brezilya’daki yaşam tarzını benimseyen tecrübeli teknik adamın bu tür etkinliklerde yer almasının kültürel entegrasyona da katkı sağladığını belirtiyor.