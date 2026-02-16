Her şey maç öncesinde olmuş! Sadettin Saran'ın o hareketini Türkiye konuşuyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Trabzonspor derbisi öncesi Başkan Ertuğrul Doğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı.

"BİZE YAKIŞIR..."

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Sadettin Saran, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi mevkidaşı Ertuğrul Doğan'a mektup yazdı ve "İki genç başkan olarak bu gerginliği bitirmek bize yakışır. İki kulüp taraftarı da deplasmanda takımlarına tribünden destek olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ..."

Sadettin Saran da maç sonrası yaptığı açıklamada, "Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Sayın Valimiz, emniyet güçlerimiz, Ertuğrul Bey bizi çok güzel ağırladı. Umudumuz deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesi. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu.