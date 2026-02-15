Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Oyuncu Ufuk Özkan bir süredir karaciğerindeki hastalıkla mücadele ediyordu. Doktorların organ nakli kararı sonrası Özkan için donör aranıyordu. Özkan'a donör Salih Kıvırcık olmuştu. Özkan ameliyat sonrası sağlığına hızla kavuşurken yeniden yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanlamıştı.

"SİZİN VİDEOLARINIZI İZLEYEREK KARAR VERDİM"

Ufuk Özkan ile aynı hastanede karaciğer nakli olan bir genç, annesine organ bağışında bulunduğunu söyledi:

"Korkuyordum, sizin videolarınızı izleyerek karar verdim."

"ADAMSIN SEN"

Gencin sözleri karşısında Özkan "Adamsın sen adam. Korkacak bir şey yok. Annene verdin oğlum" dedi.