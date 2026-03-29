Ancelotti'nin Gabriel Sara projesi ortalığı alevlendirdi! Brezilya basını duyurdu

Galatasaray’ın maestrosu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı’ndaki ilk sınavından başarıyla geçerken, Carlo Ancelotti’nin asıl planı deşifre oldu. Brezilya basını, Ancelotti’nin Sara’yı sadece 2026 Dünya Kupası için değil, asıl hedef olan 2030 kadrosunun "iskelet oyuncusu" olarak gördüğünü yazdı.

ESTADAO: "MERCEK ALTINDA TUTULACAK!"

Brezilya’nın en köklü medya organlarından Estadao’nun haberine göre; Carlo Ancelotti’nin kafasındaki "Yeni Brezilya" yapılanmasında Gabriel Sara’nın yeri oldukça kritik. İtalyan teknik adamın; Igor Thiago, Kaiki ve Danilo gibi genç yeteneklerle birlikte Sara’yı da 2026 Dünya Kupası’na kadar mercek altında tutacağı belirtildi. Ancak haberdeki en çarpıcı detay, Ancelotti’nin bu oyuncu grubunu 2030 Dünya Kupası’nın ana omurgası olarak planlaması. Yani Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla başarılı performansına devam ettiği sürece Brezilya’nın orta sahasındaki en güçlü adaylardan biri olmaya devam edecek.

GLOBO ESPORTE: "ORTA SAHADA MODERN DOKUNUŞ"

Brezilya'nın en büyük spor portalı olan Globo Esporte, Sara'yı "geleneksel 8 numaradan fazlası" olarak tanımlıyor. GE'deki yorumcular, Ancelotti'nin Casemiro sonrası dönem için fiziksel güç ile teknik beceriyi birleştiren bir isim aradığını ve Sara'nın Galatasaray'daki istatistiklerinin (gol/asist katkısı) bu boşluğu doldurmaya aday olduğunu yazdı. Haberin detaylarında, "Sara, sadece top kesen değil, oyunu üçüncü bölgeye taşıyan bir 'box-to-box' oyuncusu olarak Seleção'nun çehresini değiştirebilir." denildi.

UOL ESPORTE: "ANCELOTTI'NİN GİZLİ SİLAHI"

UOL, Sara'nın milli takıma geç çağrılmasını bir "geç keşfedilen hazine" olarak nitelendiriyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Sara'nın Avrupa'daki (Norwich ve Galatasaray) adaptasyon sürecini çok beğendiği belirtiliyor. UOL'e göre; İtalyan teknik adam, Sara'yı 2026 kadrosunda " joker" olarak kullanıp, 2030'da ise takımın liderlerinden biri yapmayı planlıyor. Haberin devamında, "Galatasaray'daki baskı altında oynama kabiliyeti, Sara'yı sarı-mavi forma için zihinsel olarak hazır hale getirdi." belirtildi.

LANCE!: "DURAN TOP BECERİSİ"

Brezilya basınından Lance'a göre, Sara'nın Brezilya'da hak ettiği değeri yeni yeni görmeye başladığını savunuyor. Sitenin haberine göre; Brezilya teknik heyeti, Sara'nın sadece saha içindeki yeteneğini değil, taktiksel sadakatini de raporladı. Ancelotti'nin özellikle Sara'nın duran top kullanma becerisinden Dünya Kupası'nda faydalanmak istediği iddia ediliyor.

GALATASARAY’IN ELİ GÜÇLENDİ

Bu gelişmeler, Gabriel Sara’nın piyasa değerini ve Avrupa transfer piyasasındaki popülaritesini de katladı. Sara'nın Ancelotti gibi bir antrenörün Brezilya planlarında bu denli önemli bir yer tutması, Galatasaray’ın hem sahadaki gücünü hem de olası bir transfer satışında masadaki elini güçlendiriyor.