Ançüez kullanarak hazırlanabilecek 3 atıştırmalık tarifi

Ançüez Akdeniz mutfağına özgü genelde sarımsak, zeytinyağı, tuz, limon, sirke, defne yaprağı, biberiye, pul biber ile hazırlanan balık salamurasına verilen isim. Ançüez için genelde sardalya, hamsi, çaça ve tirsi balıkları kullanılıyor. Her ne kadar ismi size yabancı gelse de aslında sofralarınızda yer verdiğiniz balıklardan yapılıyor. Ançüezi Akdeniz usulü salatalara, kepekli sandviçlere ve kanepelere ekleyerek yiyeceğinizin besleyiciliğini ve lezzetini artırabilirsiniz. işte, sizler için araştırdığımız 3 farklı ançüezli atıştırmalık tarifi...
MALZEMELER
4 parça ançüez
1 çorba kaşığı ince dilimlenmiş soğan
Pul biber
Sirke
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
2 çay bardağı kokulu pirinç
1 kaşık sulandırılmış hardal
1 tatlı kaşığı soya sosu
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri diri kalacak şekilde haşlayıp süzün.
Kuru soğanı tavada kavurun.
Salata kasesine pirinç ve soğanı koyun.
Daha sonra doğranmış lahanayı, sirkeyi, tuzu, hardalı ve soya sosunu ekleyip harmanlayın.
MALZEMELER
3 çorba kaşığı ançüez püresi
1 çay kaşığı hardal
Birkaç damla limon suyu
1 çorba kaşığı tereyağı
2 tane haşlanmış yumurta sarısı
4 dilim tost ekmeği
1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu
5 adet kornişon turşu
HAZIRLANIŞI
Bir kasede ançüez ve tereyağını karıştırın.
Limon ve hardalı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Ezdiğiniz yumurta sarılarını karışıma ilave edin.
İnce doğranmış dereotunu da ekleyip iyice karıştırın.
Tost ekmeklerini kare olacak şekilde dörde bölün.
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı tereyağı
5 iri kalamata zeytini
3 kiraz domates
4 yaprak fesleğen
Tuz
Karabiber
1 marul yaprağı
1 sandviç ekmeği
HAZIRLANIŞI
Zeytin, domates, fesleğen, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.
Ekmeklerin üzerine tereyağı sürün ve ardından marul yaprağı koyun.
Daha sonra hazırladığınız karışımdan sürün.
Karışımın üstüne ançüezleri yerleştirerek fırına verin.
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