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Ançüez kullanarak hazırlanabilecek 3 atıştırmalık tarifi

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizler de öğün aralarında ya da öğün yerine geçecek farklı lezzetler mi arıyorsunuz? Deniz mahsullerinden hazırlanan ançüez, arayışınızı karşılayabilir. Akdeniz mutfağında sıklıkla tüketilen ançüez; salata, sandviç ve kanepelere çok yakışıyor. Konserve olarak satılan ve uzun süre bozulmadan durabilen ançüez, atıştırmalıklarınızda yeni tercihiniz olmaya aday!

Ançüez kullanarak hazırlanabilecek 3 atıştırmalık tarifi

Ançüez Akdeniz mutfağına özgü genelde sarımsak, zeytinyağı, tuz, limon, sirke, defne yaprağı, biberiye, pul biber ile hazırlanan balık salamurasına verilen isim. Ançüez için genelde sardalya, hamsi, çaça ve tirsi balıkları kullanılıyor. Her ne kadar ismi size yabancı gelse de aslında sofralarınızda yer verdiğiniz balıklardan yapılıyor. Ançüezi Akdeniz usulü salatalara, kepekli sandviçlere ve kanepelere ekleyerek yiyeceğinizin besleyiciliğini ve lezzetini artırabilirsiniz. işte, sizler için araştırdığımız 3 farklı ançüezli atıştırmalık tarifi...

ANÇÜEZLİ SALATA TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 parça ançüez

  • 1 çorba kaşığı ince dilimlenmiş soğan

  • Pul biber

  • Sirke

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • 2 çay bardağı kokulu pirinç

  • 1 kaşık sulandırılmış hardal

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 1 kase haşlanmış ve doğranmış beyaz lahana

HAZIRLANIŞI

  • Pirinçleri diri kalacak şekilde haşlayıp süzün.

  • Kuru soğanı tavada kavurun.

  • Salata kasesine pirinç ve soğanı koyun.

  • Daha sonra doğranmış lahanayı, sirkeyi, tuzu, hardalı ve soya sosunu ekleyip harmanlayın.

  • Ançüezleri salatanın içine atıp üzerine pul biber ve zeytinyağı gezdirin.

ANÇÜEZLİ KANEPE TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 çorba kaşığı ançüez püresi

  • 1 çay kaşığı hardal

  • Birkaç damla limon suyu

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 2 tane haşlanmış yumurta sarısı

  • 4 dilim tost ekmeği

  • 1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

  • 5 adet kornişon turşu

  • 4 adet ikiye bölünmüş kiraz domates

HAZIRLANIŞI

  • Bir kasede ançüez ve tereyağını karıştırın.

  • Limon ve hardalı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Ezdiğiniz yumurta sarılarını karışıma ilave edin.

  • İnce doğranmış dereotunu da ekleyip iyice karıştırın.

  • Tost ekmeklerini kare olacak şekilde dörde bölün.

  • Üzerine karışımı sürün. Sırasıyla kornişon ve domates ekleyerek kürdan batırın.

ANÇÜEZLİ SICAK SANDVİÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • 5 iri kalamata zeytini

  • 3 kiraz domates

  • 4 yaprak fesleğen

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 marul yaprağı

  • 1 sandviç ekmeği

  • 4 adet ançüez

HAZIRLANIŞI

  • Zeytin, domates, fesleğen, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.

  • Ekmeklerin üzerine tereyağı sürün ve ardından marul yaprağı koyun.

  • Daha sonra hazırladığınız karışımdan sürün.

  • Karışımın üstüne ançüezleri yerleştirerek fırına verin.

  • 20 dakika pişirdikten sonra fırından alabilirsiniz.


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