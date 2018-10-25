Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Anderlecht ile karşılaştı. Grupta ilk maçını Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybettikten sonra 2-0'lık Spartak Trnava galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, Anderlecht karşısında kontrollü başladı.

İlk yarım saatlik dilimde Anderlecht ataklarını iyi savuşturan Fenerbahçe, önce Slimani sonra Benzia ile iki net gol fırsatını harcadı. 35'de Kums'un ara pasında topla buluşan Bakkali'nin sert vuruşu, Harun'un üstünden ağlarla buluştu ve Anderlecht maçta 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra Fenerbahçe, Frey ile yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamayınca ilk yarı tek golle sona erdi.

İkinci devreye iyi başlayan Anderlecht, 49'da yine Bakkali'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Yediği ikinci golden sonra kendine gelen Fenerbahçe, 53'te Frey ve 57'de Hasan Ali Kaldırım'ın sayılarıyla 4 dakika içerisinde skoru 2-2'ye getirdi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde çok etkili bir yerden serbest vuruş kazanan Fenerbahçe, Benzia ile bunu iyi değerlendiremedi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4 yaparken, Anderlecht ise gruptaki ilk puanını aldı.