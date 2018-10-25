Anderlecht 2 - 2 Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Anderlecht ile karşılaştı. Grupta ilk maçını Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybettikten sonra 2-0'lık Spartak Trnava galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, Anderlecht karşısında kontrollü başladı.
İlk yarım saatlik dilimde Anderlecht ataklarını iyi savuşturan Fenerbahçe, önce Slimani sonra Benzia ile iki net gol fırsatını harcadı. 35'de Kums'un ara pasında topla buluşan Bakkali'nin sert vuruşu, Harun'un üstünden ağlarla buluştu ve Anderlecht maçta 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra Fenerbahçe, Frey ile yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamayınca ilk yarı tek golle sona erdi.
İkinci devreye iyi başlayan Anderlecht, 49'da yine Bakkali'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Yediği ikinci golden sonra kendine gelen Fenerbahçe, 53'te Frey ve 57'de Hasan Ali Kaldırım'ın sayılarıyla 4 dakika içerisinde skoru 2-2'ye getirdi.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde çok etkili bir yerden serbest vuruş kazanan Fenerbahçe, Benzia ile bunu iyi değerlendiremedi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4 yaparken, Anderlecht ise gruptaki ilk puanını aldı.
Grubun diğer maçında ise Dinamo Zagreb deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Spartak Trnava ise 3 puanda kaldı.
ANDERLECHT - FENERBAHÇE
STAT: Constant Vanden Stock
HAKEMLER: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Divan Valkov (Bulgaristan)
ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers (Dk. 86 Najar), Bornauw, Sanneh, Lawrence, Kums, Trebel, Gerkens (Dk. 86 Dauda), Saief, Bakkali, Santini
FENERBAHÇE: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Isla, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 86 Alper Potuk), Benzia (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Frey, Slimani (Dk. 74 Ayew)
GOLLER: Dk. 35 ve 50 Bakkali (Anderlecht), Dk. 53 Frey, Dk. 57 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dk. 10 Jailson, Dk. 27 Isla, Dk. 43 Skrtel, Dk. 45+1 Slimani, Dk. 52 Benzia, Dk. 64 Eljif Elmas, Dk. 90+2 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Kums, Dk. 68 Saelemaekers ve Santini, Dk. 78 Bakkali (Anderlecht)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 5: Saelemaekers'ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Gerkens'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
DAKİKA 25: Benzia'nın ceza sahası dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta top, az farkla üstten auta gitti.
DAKİKA 29: Trebel'in ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
DAKİKA 30: Frey'le paslaşarak soldan ceza sahasına giren Slimani'nin şutunda top, kaleci Didillon'un üzerine gitti.
DAKİKA 35: Anderlecht öne geçti. Kums'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bakkali'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
DAKİKA 39: Sağ kanattan Isla'nın ceza sahasına ortaladığı topla Frey, arka direkte buluştu. Frey'in şutunda kaleci Didillon, sağına uzanarak çizgi üzerinde son anda topu kornere çeldi.
DAKİKA 45: Kums'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 50: Anderlecht farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakkali, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 2-0
DAKİKA 53: Anderlecht'in büyük hatasında Fenerbahçe golü buldu. Orta sahadan Gerkens'in savunmasına vermek istediği pasta meşin yuvarlak, Frey'in önüne gitti. Topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Frey, ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
DAKİKA 57: Fenerbahçe, eşitliği buldu. Frey'in pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, rakibinden sıyrılarak yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2
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