Anderson Talisca Beşiktaş'a dönüyor mu? Transfer iddiası! Anderson Talisca kimdir, aslen nereli?

Kulislerde konuşulan bilgilere göre geçitğimiz günlerde Beşiktaş, Anderson Talisca'ya yıllık ücret, imza parası ve bonuslar dahil 5 milyon euroluk teklif sunmuştu ve Brezilyalı yıldız bu teklifi kabul etmişti. Peki Anderson Talisca Beşiktaş'a geri dönecek mi?

ANDERSON TALISCA BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Talisca hakkında Beşiktaş'a dönüş iddiaları gündemde sıklıkla yer alıyor. 'Come to Beşiktaş' çağrılarından memnun olduğu bilinen Anderson Talisca'nın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği öne sürüldü. Ayrıca oyuncuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu. Bu konuyla ilgili de Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Anderson Talisca'yla vedalaşmaya hazırlanmakta olan Al-Nassr'ın Mesut Özil'le ilgilendiği haberi Arap basınında yer aldı. Yayınlanan habere göre Al-Nassr, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekibinin Talisca ve Aboubakar transferinde olduğu gibi Mesut Özil için de kulübü destekleyen sponsorların devreye gireceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlılar'ın eski futbolcusu Anderson Talisca hakkında konuşmuştu. Çebi, şu ifadeleri kullanmıştı: "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli."

"TALISCA DA OLABİLİR"

Çebi ayrıca buna ek olarak "Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden sınırlıyorsunuz ki? Kur sabitlemesi yok. Ben hiçbir oyuncuma kur sabitleyemedim. Çok denedim ama olmadı maalesef! Kur sabitlemesi olmayacak. Belki de Türk lirası değer kazanacak. Ekonomimiz hep böyle gidecek değil, düzelecektir." açıklamasında bulunmuştu.

ANDERSON TALISCA KİMDİR?

1 Şubat 1994 tarihinde dünyaya gelmiş olan Anderson Talisca, futbola ülkesi Brezilya'nın EC Bahia takımında başlamıştır. 2014 yılında Portekiz'in Benfica kulübüne transfer olan on numara, 23 Ağustos 2016 tarihinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmiştir. Beşiktaş'ta geçirdiği 2 sezonda başarılı bir grafik çizen Talisca, tahmini piyasa değerini 7,5 milyon Euro'dan 22 milyon Euro'ya yükseltmeyi başarmıştır.

Anderson Talisca, 2018 senesi yaz ayında Benfica'ya geri dönüş yapmıştır. Özellikle Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi performansı ile Avrupa devlerinin transfer listesine giren Talisca'ya, Manchester United'ın teklifte bulunduğu konuşulmuştur. Talisca, Avrupa'nın önemli kulüpleri peşinde olmasına rağmen şaşırtıcı bir karar ile Çin'in GZ Evergrande takımı ile anlaşma sağlamıştır. İlk sezonunda kiralık olarak forma giydiği Çin kulüp, bir sonraki sene yıldız oyuncunun bonserivisini 19.2 milyon Euro'ya almıştır.

Talisca, Beşiktaş ile toplam 80 karşılaşmada forma giymiştir. Bu mücadelelerde 37 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı yıldız, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başarmıştır. Talisca'nın atmış olduğu 37 golün 5'i Şampiyonlar Ligi'nde, 2'si Avrupa Ligi'nde gelmiştir. Yetenekli isim, Şampiyonlar Ligi'nde asist kaydedemezken, Avrupa Ligi'nde son pası 4 kez vermiştir.

