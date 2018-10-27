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Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

Benfica'nın 19.2 milyon Euro'ya Guangzhou Evergrande'ye bonservisini sattığı Anderson Talisca, Beşiktaşlıları çıldırtan açıklamalar yaptı. Talisca, Beşiktaş'ı adeta yok sayarak "Her şeyi Benfica'da öğrendim" dedi.

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Guangzhou Evergrande'nin bonservisini aldığı Anderson Talisca, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Anderson Talisca'nın, Portekiz basınına verdiği röportajında Avrupa'da adını duyurduğu Beşiktaş'tan bahsetmemesi dikkat çekti.

Çin'de çok başarılı bir sezon geçiren Talisca, kariyeriyle ve öğrendikleriyle ilgili konuşurken ''Hayattaki her şeyin bir anlamı ve sebebi olduğunu öğrendim. Hataların insanlar için her zaman var olduğunu ve olacağını öğrendim. Tanrı onu şerefli bir şekilde takip edenleri, alçak gönüllü olanları her zaman bağışlayacaktır'' dedi.

Talisca, her şeyi Benfica'ya borçlu olduğunu söylerken ''Benfica'ya geldim, öğrendim, büyüdüm, hayal ettim, fark ettim, hata yaptım ve doğruları öğrendim. Bunları Benfica'daki arkadaşlarımdan, taraftarlardan, yönetimimizden, çalışanlardan aldım'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beşiktaş Benfica Guangzhou Evergrande

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Doğru demiş,ne var bunda.?
nankorrr
bu lafa rağmen yarın Çin'de yapamaz yine bize gelir... bizde alırız!
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