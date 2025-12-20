Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan maç sonu iddialı açıklamalar!

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü." dedi.

"HENÜZ İŞİN BAŞINDAYIZ"

Önlerinde yürümeleri gereken uzun bir yol olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız." ifadelerini kullandı.