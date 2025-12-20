SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan maç sonu iddialı açıklamalar!

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederken, teknik direktör Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'dan maç sonu iddialı açıklamalar!
Berker İşleyen

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ikas Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco dan maç sonu iddialı açıklamalar! 1

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü." dedi.

"HENÜZ İŞİN BAŞINDAYIZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco dan maç sonu iddialı açıklamalar! 2

Önlerinde yürümeleri gereken uzun bir yol olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
0 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! "Devlet çağırırsa nerede olursak olalım gelirim"Sadettin Saran'dan ilk açıklama! "Devlet çağırırsa nerede olursak olalım gelirim"
Talisca'yı durdurabilene aşk olsun! Yine yapacağını yaptıTalisca'yı durdurabilene aşk olsun! Yine yapacağını yaptı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.