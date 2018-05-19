Anderson Talisca Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı!

Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica Kulübünden iki sezonluğuna kiraladığı Brezilyalı Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel iki sene geçirdim. Bu iki sene içinde çok büyük gelişme kaydettim. Bunda kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarım ve taraftarların rolü çok büyük. Bana belli bir rahatlık ve konfor sağladılar. Mutlu bir aile ortamı oluşturdular ve bana bunu hissettirdiler." diye konuştu.
Siyah-beyazlı takımdan başı dik bir şekilde ayrıldığını aktaran Talisca, "Çok mutlu iki sezon geçirdim. Buradan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Menajerlerimle de konuştum. İki sezonda takım olarak iyi işler yaptık. İlk sezonumda şampiyon olduk. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
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