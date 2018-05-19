SPOR

Anderson Talisca Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Beşiıktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, taraftarları üzen kararını açıkladı. Anderson Talisca, 2 sezonun ardından siyah beyazlı takımdan ayrılacağını açıkladı.

Anderson Talisca Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı!

Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica Kulübünden iki sezonluğuna kiraladığı Brezilyalı Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel iki sene geçirdim. Bu iki sene içinde çok büyük gelişme kaydettim. Bunda kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarım ve taraftarların rolü çok büyük. Bana belli bir rahatlık ve konfor sağladılar. Mutlu bir aile ortamı oluşturdular ve bana bunu hissettirdiler." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımdan başı dik bir şekilde ayrıldığını aktaran Talisca, "Çok mutlu iki sezon geçirdim. Buradan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Menajerlerimle de konuştum. İki sezonda takım olarak iyi işler yaptık. İlk sezonumda şampiyon olduk. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor (Beşiktaş Süper Lig'i kaçıncı sırada bitirdi)MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor (Beşiktaş Süper Lig'i kaçıncı sırada bitirdi)
Beşiktaş'ta Demba Ba çıkmazıBeşiktaş'ta Demba Ba çıkmazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş anderson talisca

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 0 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonu şampiyonu Galatasaray)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 0 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonu şampiyonu Galatasaray)

Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle: Maç kaç kaç? (BeIN Sport canlı yayın)

Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle: Maç kaç kaç? (BeIN Sport canlı yayın)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 10 yorum
teşekkürler Talisca
git kurtar kendini evlat
yolun açık olsun talisca
kaçın helal olsun iyi gün topçusu
güle güle cnm
beşiktaş seneye bitti ben açıkça söylüyorum oyuncuların çoğu yaşlı zaten
HER ŞEY İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER KARTALİSCAM. ÇOK BÜYÜK YETENEKLERE SAHİP BİR OYUNCUMUZ OLARAK TARİHİMİZDE ALTIN HARFLERLE ADIN YAZILDI
eee sampiyonlar ligi yoksa by by carli diyor. artik vefa feda da yemez seneye vah vah bjk
cenk gitti, takım 4. oldu.. taliscayı da tutamadilar, bakalim ne olacak, fikret başkana bir haller oldu
Bonservisi ödersek geri alabiliriz
Diğer Haberler
Anderson Talisca Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı!

Anderson Talisca Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı!

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor (Beşiktaş Süper Lig'i kaçıncı sırada bitirdi)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor (Beşiktaş Süper Lig'i kaçıncı sırada bitirdi)

Beşiktaş'ta Demba Ba çıkmazı

Beşiktaş'ta Demba Ba çıkmazı

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Okay Yokuşlu geliyor

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Okay Yokuşlu geliyor

Dusko Tosic'ten Fabri'ye esprili yanıt

Dusko Tosic'ten Fabri'ye esprili yanıt

Ryan Babel resti çekti

Ryan Babel resti çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.