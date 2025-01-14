Anderson Talisca'da ortalık karıştı! Transferi böyle duyurdular... Yönetim şaşkın

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE ÇOK CİDDİ RAKİP

Suudi Arabistan basını SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Söz konusu haberin devamında Al-Ittihad'ın, sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği ve Suudi Arabistan Kulübü'nün Brezilyalı yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.

Bu iddialar Fenerbahçe'nin keyfini kaçırırken Sarı-Lacivertli yönetimin işi şansa bırakmamak için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.