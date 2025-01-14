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Anderson Talisca'da ortalık karıştı! Transferi böyle duyurdular... Yönetim şaşkın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 13:37
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Fenerbahçe'nin listenin ilk sırasına koyduğu isimlerden Anderson Talisca transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız için beklenmedik bir ekip de devreye girdi. İşte detaylar...

Anderson Talisca'da ortalık karıştı! Transferi böyle duyurdular... Yönetim şaşkın
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE ÇOK CİDDİ RAKİP

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Suudi Arabistan basını SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

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Söz konusu haberin devamında Al-Ittihad'ın, sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği ve Suudi Arabistan Kulübü'nün Brezilyalı yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.

Bu iddialar Fenerbahçe'nin keyfini kaçırırken Sarı-Lacivertli yönetimin işi şansa bırakmamak için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

Anderson Talisca Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Anderson Talisca Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Kesinlikle gerçekleşir
Muhtemelen gerçekleşir
Zor gözüküyor
Gerçekleşmeyecek

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe talisca
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