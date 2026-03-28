Anderson Talisca'dan Beşiktaş açıklaması! "Maalesef bazı maçlarda..."

Fenerbahçe’nin Bezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu. Talisca, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile ilişkisi, milli aradaki hazırlıklar, fiziksel durumu, taraftarlar ile aile yaşamı gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlığın ardından takıma dönen Talisca, fiziksel durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Tabii ki de sakatlık dönüşü olduğu için yüzde 100 bir şekilde sahada değildim. Ama bu süre esnasında çalışmalarımı sürdürdüm. Hazır olabilmek için bu çalışmalar ve süre almak benim için çok önemli. Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için de takım arkadaşlarım gibi çalışmalarımı sürdürüyorum."

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTE OLDUĞUMUN FARKINDAYIM"

Bu sezonki performansına ve forma süresine değinen 32 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım ve buraya geldiğim ilk andan itibaren güzel bir adaptasyon süreci geçirdim. Hem bireysel hem de grup olarak iyi bir performans ortaya koymak için gayret ediyoruz. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu da yapabilirim, 30-31 gole ulaşabilirim. Tabii ki bunu da takım olarak göstereceğimiz performansla gerçekleştirebilirim. En fazla forma giyen dördüncü oyuncu olmam hakkında ise bu hocanızın size duyduğu güvenle alakalı. Göstereceğiniz performansla da bu güveni boşa çıkarmamalısınız. Dolayısıyla daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ VE KOMPLE BİR ŞEKİLDE DÖNEBİLMEK ADINA ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Talisca, Beşiktaş maçı ve sezonun geri kalanıyla ilgili, "Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın da bizi muazzam bir şekilde destekleyeceklerine inanıyorum. Tabii ki de hedefimiz için oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Ama tabii ki de en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor ki baskı oluşturabilelim. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle de bu arayı çok değerli buluyoruz. Daha güçlü ve komple bir şekilde dönebilmek adına çok iyi çalışıyoruz, sahada en iyisini koymak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bu anlamda destek istiyoruz. Hem kupada hem de ligde aynı çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim" değerlendirmesinde bulundu.