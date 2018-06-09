Anderson Talisca'dan Çin açıklaması!

İki sezon Beşiktaş'ta oynadıktan sonra sürpriz bir şekilde Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Talisca, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Güzel haberlerim var. Artık Guangzhou Evergrande takımının oyuncusuyum. Yeni bir ülkede, yeni bir kültürde rekabet etmeyi kabul ettim. Eminim ki ben ve ailem, orada çok iyi karşılanacağız. Çin futboluna gidiyorum, çünkü ülke futbolunun büyümesinin bir parçası olmak istiyorum. Burada tarihe geçmek ve Çin'in futbol piyasasında saygı duymasını sağlamak istiyorum. Bu yolda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum ve herkesi buraya davet ediyorum. Hadi hep birlikte başaralım! Tanrı'ya güveniyorum!"

Anderson Talisca'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarları, Brezilyalı yıldızın kararını eleştiren yorumlarda bulundular. (Sporx)



