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Anderson Talisca'dan flaş paylaşım: Yakında birlikteyiz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.12.2020 09:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 2016 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Anderson Talisca'dan flaş paylaşım: Yakında birlikteyiz

Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Anderson Talisca, Siyah-Beyazlıların Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

"YAKINDA BİRLİKTEYİZ"

Kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ve içinde Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notunu düşerken bir de kartal emojisi paylaştı.

Talisca’nın bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ‘Brezilyalı yıldız devre arasında Beşiktaş’a mı dönüyor?’ sorularını akıllara getirdi.

İşte Talisca’nın paylaşımı:

talisca paylaşım

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