Anderson Talisca'dan olağanüstü performans! Kadıköy'de rekoru paramparça etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, kritik maçta attığı gollerle kariyer rekorunu paramparça etti. İşte tarihi gecenin detayları!

Anderson Talisca'dan olağanüstü performans! Kadıköy'de rekoru paramparça etti
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, seyircisi önünde adeta gövde gösterisi yaparken geceye damga vuran isim Brezilyalı süperstar Anderson Talisca oldu. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli on numara, sergilediği inanılmaz performansla sadece maçı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda kendi futbol kariyerinin de zirvesine yerleşti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İNANILMAZ HAT-TRICK ŞOV

Sarı-lacivertlilerin kendi evinde konuk ettiği zorlu Başakşehir mücadelesinde sahneye çıkan Talisca, rakip savunmaya adeta nefes aldırmadı.

Fenerbahçe'nin sahadan 3-1'lik net bir skorla ve 3 puanla ayrıldığı karşılaşmada, takımının attığı üç golün de altına imzasını atan Brezilyalı yıldız, muhteşem bir hat-trick yaparak Şükrü Saracoğlu tribünlerini ayağa kaldırdı. Sambacının ceza sahası içinden ve dışından sergilediği bitiricilik, taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

"SİZİ DUYAMIYORUM"

Anderson Talisca, takımını 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra Fenerbahçe taraftarına dönerek 'Sizi duyamıyorum' işareti yaptı.

27 GOLLE KARİYER REKORUNU PARAMPARÇA ETTİ

Başakşehir ağlarına gönderdiği bu 3 şık gol, Talisca için sadece bir galibiyet anlamına gelmiyordu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla adeta yeniden doğan yıldız futbolcu, bu maçtaki golleriyle birlikte sezon genelindeki toplam gol sayısını tam 27'ye yükseltti.

20:00 90+4'
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

