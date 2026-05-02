Anderson Talisca'dan olağanüstü performans! Kadıköy'de rekoru paramparça etti

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, seyircisi önünde adeta gövde gösterisi yaparken geceye damga vuran isim Brezilyalı süperstar Anderson Talisca oldu. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli on numara, sergilediği inanılmaz performansla sadece maçı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda kendi futbol kariyerinin de zirvesine yerleşti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İNANILMAZ HAT-TRICK ŞOV

Sarı-lacivertlilerin kendi evinde konuk ettiği zorlu Başakşehir mücadelesinde sahneye çıkan Talisca, rakip savunmaya adeta nefes aldırmadı.

Fenerbahçe'nin sahadan 3-1'lik net bir skorla ve 3 puanla ayrıldığı karşılaşmada, takımının attığı üç golün de altına imzasını atan Brezilyalı yıldız, muhteşem bir hat-trick yaparak Şükrü Saracoğlu tribünlerini ayağa kaldırdı. Sambacının ceza sahası içinden ve dışından sergilediği bitiricilik, taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

"SİZİ DUYAMIYORUM"

Anderson Talisca, takımını 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra Fenerbahçe taraftarına dönerek 'Sizi duyamıyorum' işareti yaptı.

27 GOLLE KARİYER REKORUNU PARAMPARÇA ETTİ

Başakşehir ağlarına gönderdiği bu 3 şık gol, Talisca için sadece bir galibiyet anlamına gelmiyordu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla adeta yeniden doğan yıldız futbolcu, bu maçtaki golleriyle birlikte sezon genelindeki toplam gol sayısını tam 27'ye yükseltti.