SPOR

Anderson Talisca Guangzhou'dan 6 ay için 5 milyon euro kazanacak!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılıp Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Talisca'nın ne kadar maaş kazanacağı açıklandı. Talisca, Guangzhou Evergrande'den 6 aylığına 5 milyon euro kazanacak.

Anderson Talisca Guangzhou'dan 6 ay için 5 milyon euro kazanacak!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande ile 6 aylığına anlaşan Talisca'nın maaşı belli oldu.

6 AYLIĞINA EN AZ 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Brezilyalı yıldızın Çin'de 6 ayda net maaş olarak 5 milyon Euro kazanacağı açıklandı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bonuslarla birlikte Çin'de daha fazla para kazanması bekleniyor.

Bonservisi Benfica'da bulunan ve Ocak ayına kadar Guangzhou Evergrande'de oynayacak olan Talisca, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 47 maça çıkarken 20 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.

(Sporx)

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Avrupa liglerine tamamlanan transferler!Avrupa liglerine tamamlanan transferler!
Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Guangzhou Evergrande

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi

İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verildi

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray Yuto Nagatomo için Inter ile uzlaştı

Galatasaray Yuto Nagatomo için Inter ile uzlaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Trişka köşeyi dönecek iyi para. Ayda 833.3K €, günde 27,7K € saatte 1157€.
Diğer Haberler
Anderson Talisca Guangzhou'dan 6 ay için 5 milyon euro kazanacak!

Anderson Talisca Guangzhou'dan 6 ay için 5 milyon euro kazanacak!

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!

Sporting Lizbon'da 4 oyuncu sözleşmelerini tek taraflı feshetti!

Avrupa'da biten transferler

Avrupa'da biten transferler

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.