Anderson Talisca Guangzhou'dan 6 ay için 5 milyon euro kazanacak!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande ile 6 aylığına anlaşan Talisca'nın maaşı belli oldu.

6 AYLIĞINA EN AZ 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Brezilyalı yıldızın Çin'de 6 ayda net maaş olarak 5 milyon Euro kazanacağı açıklandı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bonuslarla birlikte Çin'de daha fazla para kazanması bekleniyor.

Bonservisi Benfica'da bulunan ve Ocak ayına kadar Guangzhou Evergrande'de oynayacak olan Talisca, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 47 maça çıkarken 20 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.

(Sporx)

