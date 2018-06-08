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Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile anlaşma sağladı. Çin ekibi Talisca ile açıklamasını resmi sitesinden duyurdu. Anderson Talisca, 2018 yılının sonuna kadar kiralık olarak Guangzhou Evergrande forması giyecek.

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu!

Benfica, Anderson Talisca'yı Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiraladı. Anderson Talisca'nın 2018 yılının sonuna kadar Çin ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Guangzhou Evergrande

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