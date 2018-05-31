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Anderson Talisca'nın menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı. Brezilyalı yıldızın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olan siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun menajeri Carlos Leite son dakikada imza parasını 6 milyon Euro'ya çıkarınca masadan kalktı.

Anderson Talisca'nın menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Sabah Gazetesi'nin haberine görei; kiralık sözleşmesi bu akşam sona erecek olan Anderson Talisca'yı kadrosunda tutmak için son bir hamle yapan Beşiktaş yönetimi, menajerin tavrı karşısında çileden çıktı.

Benfica'ya 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeden önce oyuncu ile anlaşmaya çalışan siyahbeyazlılar, 5 milyon Euro imza parası isteyen menajeri Carlos Leite'yi ikna etmeye çalışıyordu. Ancak dün yapılan görüşmede Leite, rakamı 6 milyon Euro'ya çıkardı. Bu tavır karşısında çok sinirlenen siyah-beyazlılar, masadan kalktı. İki sezondur Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile anlaşma ihtimali de son dakikada bir mucize olmazsa ortadan kalktı.

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Anahtar Kelimeler:
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