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Anderson Talisca, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2025 21:17
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Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla 8. golüne ulaşırken, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Anderson Talisca, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaptı
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde ikinci yarının başında Alexander Djiku, Anderson Talisca değişikliği yapıldı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca, 51. dakikada eşitliği sağladı. Maçın 64. dakikasında Allan Saint-Maximin’in pasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderen Talisca, farkı 2’ye çıkardı. Bu golden 13 dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Sol çaprazdan gelişine yaptığı şutta sarı-lacivertli forvet, 3. kez Trabzonspor filelerini havalandırdı.

Ara transfer döneminde takıma katılan Brezilyalı futbolcu ligde 8. kez forma giyerken, 5. golüne imza attı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maçta görev yapan Talisca, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu Trabzonspor filelerine attığı golle bu sezonki 8. golünü kaydetti.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
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Trabzonspor Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca
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