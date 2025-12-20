SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Anderson Talisca'yı durdurabilene aşk olsun! Eyüpspor'u da boş geçmedi

Fenerbahçe formasıyla son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Anderson Talisca, sahadaki etkili performansıyla göz dolduramaya devam ederken Eyüpspor maçını da boş geçmedi. İşte detaylar...

Anderson Talisca'yı durdurabilene aşk olsun! Eyüpspor'u da boş geçmedi
Berker İşleyen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adeta formunun zirvesine çıktı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda skora doğrudan etki eden tecrübeli oyuncu, takımının hücum gücünde belirleyici rol üstleniyor.

EYÜPSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ

Anderson Talisca yı durdurabilene aşk olsun! Eyüpspor u da boş geçmedi 1

UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç temsilcisi Brann’a karşı deplasmanda oynanan mücadelede 3 kez fileleri havalandırarak hat-trick yapan Talisca, bu maçın ardından ligde de durdurulamadı. Konyaspor karşılaşmasında 2 gol kaydeden Brezilyalı yıldız, Eyüpspor mücadelesinde ise perdeyi açan golü atarak Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

3 MAÇTA 6 GOL

Anderson Talisca yı durdurabilene aşk olsun! Eyüpspor u da boş geçmedi 2

Son 3 karşılaşmada toplam 6 gole imza atan Anderson Talisca, Eyüpspor maçında Marco Asensio’nun attığı golde yaptığı asistle de performansını taçlandırdı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
0 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfade sonrası maça gelmişti! Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklamasıİfade sonrası maça gelmişti! Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması
UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Resmen açıklandıUEFA'dan Galatasaray'a ceza! Resmen açıklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe gol talisca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.