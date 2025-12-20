Anderson Talisca'yı durdurabilene aşk olsun! Eyüpspor'u da boş geçmedi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, son haftalarda ortaya koyduğu performansla adeta formunun zirvesine çıktı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı maçlarda skora doğrudan etki eden tecrübeli oyuncu, takımının hücum gücünde belirleyici rol üstleniyor.

EYÜPSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç temsilcisi Brann’a karşı deplasmanda oynanan mücadelede 3 kez fileleri havalandırarak hat-trick yapan Talisca, bu maçın ardından ligde de durdurulamadı. Konyaspor karşılaşmasında 2 gol kaydeden Brezilyalı yıldız, Eyüpspor mücadelesinde ise perdeyi açan golü atarak Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

3 MAÇTA 6 GOL

Son 3 karşılaşmada toplam 6 gole imza atan Anderson Talisca, Eyüpspor maçında Marco Asensio’nun attığı golde yaptığı asistle de performansını taçlandırdı.