Serdal Adalı bombaları arka arkaya patlatıyor! Olaitan İstanbul'a geliyor

Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosunu neredeyse baştan yaratıyor. Siyah-beyazlılar şu ana kadar sadece kadrosundan giden Tammy Abraham'ın takasında gelen Yasin Özcan ile kadrosunu güçlendirirken, transferin son günlerinde bombaları arka arkaya patlatacak.

VARAN 1: HYEUN-GYU OH

Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh'u bonuslar dahil toplam 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek transferi noktalaması bekleniyor.

VARAN 2: JUNIOR OLAITAN! İSTANBUL'A GELİYOR...

Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan için resmi teklif yaptı. Siyah-beyazlı ekip Junior Olaitan ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Junior Olaitan'ın saat 14.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

"Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır."

BEŞİKTAŞ'TAN 3.HAMLE...

Kartal, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou içn kulübüyle her konuda anlaşırken, oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Agbadou transferin gerçekleşmesi için, Wolves'deki tüm alacaklarını bıraktı.

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını sağlama almak için kesenin ağzını açtı. 17 milyon euro'luk bu bedel, Siyah-beyazlıların transfer tarihindeki en yüksek bonservis ödemelerinde Orkun Kökçü'nün ardından ikinci olarak kayıtlara geçti.

VARAN 4: LUCAS PERRİ

Devre arasında kaleci transferi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Leeds United forması giyen file bekçisiyle anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri de dün gece İstanbul'a gelmişti.