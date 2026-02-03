Portekiz Ligi'nde Porto'nun namağlup serisi son bulurken, Benfica evinde puan kaybetti

Ligin 20. Haftasında beklenmedik sonuçlar: Şampiyonluk yarışı kızışıyor

PORTO'DA SERİ SONU...

Portekiz Ligi'nde 2026 sezonu, sürpriz sonuçlarla futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Porto, 20. haftada beklenmedik bir mağlubiyet alarak namağlup unvanını kaybetti. Uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen 'Ejderler', Casa Pia deplasmanından 2-1'lik skorla dönerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

BENFİCA'DAN KRİTİK PUAN KAYBI!

Diğer yandan, şampiyonluk iddiası bulunan Benfica da evinde Tondela karşısında galibiyet arayışındaydı. Ancak, Lizbon ekibi, düşme hattında bulunan rakibi karşısında bir türlü istediği oyunu sergileyemedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Benfica'nın bu puan kaybı, şampiyonluk yolunda kritik bir darbe olarak değerlendiriliyor. Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun hakeme yönelik sert eleştirileri ise gündeme oturdu. Mourinho'nun, maçın hakem kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken oldukça sinirli olduğu gözlendi. Portekizli teknik adamın, maç sonu röportajında hakemlere yönelik kullandığı ifadeler, disiplin soruşturmasına yol açabilir.

Benfica'nın Tondela karşısında zorlanmasının en önemli nedenlerinden biri, rakibin dirençli savunmasıydı. Tondela, Benfica'nın yıldız oyuncularına geçit vermeyerek sahadan bir puanla ayrılmayı başardı. Benfica'da ise, forvet hattındaki etkisizlik ve orta sahadaki yaratıcılık eksikliği göze çarptı. Porto'nun mağlubiyeti ve Benfica'nın puan kaybı, diğer şampiyonluk adayları için de umut ışığı oldu. Sporting Lizbon ve Braga gibi takımlar, bu sonuçları fırsat bilerek zirveye yaklaşmak için mücadele edecekler.

Portekiz Ligi'nde 20. hafta, sürpriz sonuçları ve tartışmalı hakem kararlarıyla akıllarda kalacak. Porto'nun namağlup serisinin sona ermesi ve Benfica'nın puan kaybetmesi, şampiyonluk yarışını daha da heyecanlı hale getirdi. Mourinho'nun hakemlere yönelik sert eleştirileri ise ligin gündemine bomba gibi düştü. Önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.