SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Portekiz Ligi'nde Porto'nun namağlup serisi son bulurken, Benfica evinde puan kaybetti

Portekiz Ligi'nde heyecan dorukta! Porto'nun uzun süredir devam eden namağlup serisi sona ererken, Benfica evinde Tondela ile berabere kalarak zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Mourinho'nun hakeme yönelik sert tepkisi ise geceye damgasını vurdu.

Portekiz Ligi'nde Porto'nun namağlup serisi son bulurken, Benfica evinde puan kaybetti
Burak Kavuncu

Ligin 20. Haftasında beklenmedik sonuçlar: Şampiyonluk yarışı kızışıyor

PORTO'DA SERİ SONU...

Portekiz Ligi nde Porto nun namağlup serisi son bulurken, Benfica evinde puan kaybetti 1

Portekiz Ligi'nde 2026 sezonu, sürpriz sonuçlarla futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Porto, 20. haftada beklenmedik bir mağlubiyet alarak namağlup unvanını kaybetti. Uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen 'Ejderler', Casa Pia deplasmanından 2-1'lik skorla dönerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

BENFİCA'DAN KRİTİK PUAN KAYBI!

Portekiz Ligi nde Porto nun namağlup serisi son bulurken, Benfica evinde puan kaybetti 2

Diğer yandan, şampiyonluk iddiası bulunan Benfica da evinde Tondela karşısında galibiyet arayışındaydı. Ancak, Lizbon ekibi, düşme hattında bulunan rakibi karşısında bir türlü istediği oyunu sergileyemedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Benfica'nın bu puan kaybı, şampiyonluk yolunda kritik bir darbe olarak değerlendiriliyor. Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun hakeme yönelik sert eleştirileri ise gündeme oturdu. Mourinho'nun, maçın hakem kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken oldukça sinirli olduğu gözlendi. Portekizli teknik adamın, maç sonu röportajında hakemlere yönelik kullandığı ifadeler, disiplin soruşturmasına yol açabilir.

Benfica'nın Tondela karşısında zorlanmasının en önemli nedenlerinden biri, rakibin dirençli savunmasıydı. Tondela, Benfica'nın yıldız oyuncularına geçit vermeyerek sahadan bir puanla ayrılmayı başardı. Benfica'da ise, forvet hattındaki etkisizlik ve orta sahadaki yaratıcılık eksikliği göze çarptı. Porto'nun mağlubiyeti ve Benfica'nın puan kaybı, diğer şampiyonluk adayları için de umut ışığı oldu. Sporting Lizbon ve Braga gibi takımlar, bu sonuçları fırsat bilerek zirveye yaklaşmak için mücadele edecekler.

Portekiz Ligi'nde 20. hafta, sürpriz sonuçları ve tartışmalı hakem kararlarıyla akıllarda kalacak. Porto'nun namağlup serisinin sona ermesi ve Benfica'nın puan kaybetmesi, şampiyonluk yarışını daha da heyecanlı hale getirdi. Mourinho'nun hakemlere yönelik sert eleştirileri ise ligin gündemine bomba gibi düştü. Önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
All-Star'a alınmayan Alperen Şengün’den şov!All-Star'a alınmayan Alperen Şengün’den şov!
Perde arkasında şok telefon! “Icardi’yi ister misiniz?”Perde arkasında şok telefon! “Icardi’yi ister misiniz?”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho SL Benfica Francesco Farioli porto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.