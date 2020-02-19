SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Andona Jacob Beşiktaş idmanında! Andona Jacob kimdir?

Andona Jacob Beşiktaş idmanında! Andona Jacob kimdir?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.02.2020 11:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sürpriz transferi siyah beyazlı takımın idmanında... Andona Jacob ve menajeri Mesrun İzzet transferi görüşmek için İstanbul'a geldi.

Andona Jacob Beşiktaş idmanında! Andona Jacob kimdir?

Beşiktaş, orta sahada ve forvet hattında forma giyebilen genç Nijeryalı denenmek için İstanbul'a getirdi. Radyospor'un haberine göre, Jacob bir gün önce Sergen Yalçın'ın talebiyle A Takımla antrenmana çıktı.

Sergen Yalçın ve ekibinin oldukça beğendiği Jacob sonrasında u17 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Beşiktaş bu oyuncuyu u17 takımına transfer edebilir. Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için ise 12 günü var.

ANDONA JACOB KİMDİR?

Andona 7 Ocak 2002'de Nijerya'da dünyaya geldi. 1.72 m boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Beşiktaş'tan Göztepe ve hakem açıklamasıBeşiktaş'tan Göztepe ve hakem açıklaması
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Mustafa Cengiz: Biz 7-0 kazandık!

Mustafa Cengiz: Biz 7-0 kazandık!

Fatih Terim'den Falcao kararı

Fatih Terim'den Falcao kararı

İşte Comolli'nin yeni adresi

İşte Comolli'nin yeni adresi

Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti

Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andona Jacob Beşiktaş idmanında! Andona Jacob kimdir?

Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

Beşiktaş'tan flaş Hüseyin Göçek ve Göztepe açıklaması

Beşiktaş'tan Göztepe ve hakem açıklaması

Beşiktaş'ta flaş Mircea Lucescu açıklaması

Beşiktaş'ta flaş Mircea Lucescu açıklaması

Beşiktaş, Ljajic'siz çalıştı

Beşiktaş, Ljajic'siz çalıştı

Beşiktaş’ta Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçında yok

İki isim Trabzon maçında yok

Beşiktaş'tan kadın futbol takımına Kenyalı golcü

Beşiktaş'a Kenyalı golcü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.