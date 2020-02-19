Andona Jacob Beşiktaş idmanında! Andona Jacob kimdir?

Beşiktaş, orta sahada ve forvet hattında forma giyebilen genç Nijeryalı denenmek için İstanbul'a getirdi. Radyospor'un haberine göre, Jacob bir gün önce Sergen Yalçın'ın talebiyle A Takımla antrenmana çıktı.
Sergen Yalçın ve ekibinin oldukça beğendiği Jacob sonrasında u17 takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. Beşiktaş bu oyuncuyu u17 takımına transfer edebilir. Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için ise 12 günü var.
Andona 7 Ocak 2002'de Nijerya'da dünyaya geldi. 1.72 m boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.
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