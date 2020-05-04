Andone'de flaş gelişme! İtalyanlar açıkladı...

Galatasaray, gelecek sezon için planlama yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı takım bazı futbolcularla yola devam etmeyecek. İtalyan basını, Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu açıkladı. Hangi futbolcu Galatasaray'dan ayrılacak?

İtalyan basını, Galatasray forması giyen Florin Andone ile yolların ayrılacağını duyurdu. Böylece futbolcunun Brigton'a geri döneceği aktarıldı.

AĞIR SAKATLIK

Takıma katkı vermesi beklenen golcü futbolcu, sağ dizinden ağır bir sakatlık yaşamıştı.

'KENDİSİNİ KANITLAYAMADI'

Haberde sakatlık nedeniyle Andone'nin sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadığının altı çizildi.

KİRALAMA BEDELİ VE MAAŞI

Galatasaray, Andone'nin kiralanması karşılığında Ada ekibine 700 bin Euro kiralama bedeli ödendi.

Andone ise sakatlık sebebiyle verimliği olduğu sezonda 2.5 milyon Euro transfer ücreti elde etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Teknik direktör Fatih Terim'in alternatif planı olarak bilinen Florin Andone Galatasaray'da 11 maçta 2 gol kaydetti.

