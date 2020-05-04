SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Andone'de flaş gelişme! İtalyanlar açıkladı...

Andone'de flaş gelişme! İtalyanlar açıkladı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

İtalyan basını Galatasaray'ın Florin Andone ile ilgili kararını açıkladı. Kiralık olarak kadroya katılan Andone, Galatasaray'da kalacak mı? İşte bu konudaki gelişmeler...

Andone'de flaş gelişme! İtalyanlar açıkladı...

Galatasaray, gelecek sezon için planlama yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı takım bazı futbolcularla yola devam etmeyecek. İtalyan basını, Galatasaray'dan ayrılacak futbolcuyu açıkladı. Hangi futbolcu Galatasaray'dan ayrılacak?

İtalyan basını, Galatasray forması giyen Florin Andone ile yolların ayrılacağını duyurdu. Böylece futbolcunun Brigton'a geri döneceği aktarıldı.

AĞIR SAKATLIK

Takıma katkı vermesi beklenen golcü futbolcu, sağ dizinden ağır bir sakatlık yaşamıştı.

'KENDİSİNİ KANITLAYAMADI'

Haberde sakatlık nedeniyle Andone'nin sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadığının altı çizildi.

KİRALAMA BEDELİ VE MAAŞI

Galatasaray, Andone'nin kiralanması karşılığında Ada ekibine 700 bin Euro kiralama bedeli ödendi.

Andone ise sakatlık sebebiyle verimliği olduğu sezonda 2.5 milyon Euro transfer ücreti elde etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Teknik direktör Fatih Terim'in alternatif planı olarak bilinen Florin Andone Galatasaray'da 11 maçta 2 gol kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Fatih Terim'den flaş karar! BaşlatmıyorFatih Terim'den flaş karar! Başlatmıyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

Yıldız oyuncunun eşinden olay itiraf! "Günde 10 kez..."

Yıldız oyuncunun eşinden olay itiraf! "Günde 10 kez..."

F.Bahçe yeni sezon bombasını patlattı!

F.Bahçe yeni sezon bombasını patlattı!

'Dünyanın en çekici atleti' kararını açıkladı

'Dünyanın en çekici atleti' kararını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andone'de flaş gelişme! İtalyanlar açıkladı...

Andone'de flaş gelişme! İtalyanlar açıkladı...

Fatih Terim'den flaş karar! İdmanları başlatmıyor...

Fatih Terim'den flaş karar! Başlatmıyor

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'da iki ayrılık

Galatasaray'da iki ayrılık!

Galatasaray'dan flaş Luis Suarez bombası!

G.Saray'dan Luis Suarez bombası!

Galatasaray yeni sağ bekini buldu

Galatasaray yeni sezonun bombasını patlatıyor!

Başkandan Falcao için transfer sözleri: Kapımız her zaman açık

Falcao için transfer kararı verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.