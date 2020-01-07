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  4. Andone’den taraftara mesaj: “2 haftaya geliyorum”

Andone’den taraftara mesaj: “2 haftaya geliyorum”

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sakatlanarak formasından uzak kalan Florin Andone sosyal medya hesabından taraftarlara “2 haftaya İstanbul’a geliyorum” dedi.

Andone’den taraftara mesaj: “2 haftaya geliyorum”

Galatasaray’ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, “2 haftaya İstanbul’a geliyorum” dedi.

Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası Florin Andone, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, “Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul’da olacağım ve oynamaya hazırım” dedi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Andone, 11. hafta oynanan Gaziantep maçında sakatlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Florin Andone sakatlık mesaj

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