Aziz Yıldırım'ın gönlünde o yatıyor! Ne Montella ne de Aykut Kocaman...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile vedalaşan Fenerbahçe'de yeni hoca operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Geçici olarak takımı Dirk Kuyt'a emanet eden sarı-lacivertli yönetim, yerli ve yabancı birçok önemli isimle temaslarını sürdürürken, listede sürpriz ve oldukça iddialı bir isim öne çıktı.

İLK TEMASLAR MONTELLA VE ABDULLAH AVCI İLE KURULDU

İsmail Kartal'ın vedasından hemen sonra harekete geçen yönetimin ilk temas kurduğu isimler Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı oldu. Ancak Montella ile yapılan görüşmelerde sözleşme süresi konusunda pürüzler yaşandığı, Abdullah Avcı ismi üzerinde ise yönetim kurulunda farklı fikirlerin olduğu öğrenildi. İki ismin yanı sıra Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Bülent Uygun gibi sarı-lacivertli camiayı yakından tanıyan yerli teknik adamlar da gündemdeki yerini koruyor.

AZİZ YILDIRIM'IN HEDEFİ: JULIAN NAGELSMANN

Yerli alternatiflerin yanı sıra yabancı hoca profilinde çıtayı oldukça yüksek tutan Başkan Aziz Yıldırım'ın hayalindeki ismin Julian Nagelsmann olduğu belirtildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile son 32 turunda Paraguay'a elenerek görevinden ayrılan 39 yaşındaki Alman teknik adam, sarı-lacivertli kulübün radarının merkezinde yer alıyor.

Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Nagelsmann için Manchester United ve Leipzig'in devrede olduğu aktarılırken, Aziz Yıldırım ve kurmaylarının bu zorlu transferi bitirmek için mali ve sportif tüm imkanları seferber etmeye hazırlandığı kaydedildi.