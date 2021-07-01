Andraz Sporar için Fenerbahçe de devrede

Sporting Lizbon'da forma giyen forvet oyuncusu Sporar için Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de devreye girdi. A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sporar'a aynı zamanda İtalya'dan teklifler var.

SPORTING LIZBON 7 MİLYON EURO ŞART KOYMUŞTU

Son olarak Braga'ya kiralık giden ve tekrar Sporting Lizbon'a dönen Sporar'ı kiralamak isteyen Beşiktaş, Sporting Lizbon'a teklifini sundu. Sporting Lizbon ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği için anlaşmaya 7 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonu ekledi. Beşiktaş yönetimi bu opsionu 5 milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor.

Sporar geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 29 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 41 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(FUTBOL ARENA)

