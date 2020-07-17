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Andre Schürrle 29 yaşında futbolu bıraktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe'yle de anılan Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Andre Schürrle 29 yaşında futbolu bıraktı!

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Andre Schürrle, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

Schürrle, Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Bu düşünce, uzun süredir aklımda vardı. İçimdeki bu duygun, daha da derine işledi. Artık futboldan daha az keyif alır hale geldim. Bu işin içinde kalmak için sana biçilen rolü kabul etmen gerekiyor. Aksi takdirde işini kaybediyorsun ve yeni bir iş bulmaya çalışıyorsun." dedi.

Kendisine yöneltilen "Türkiye ve Çin'den teklifler vardı. Devam etmeyi düşünmedin mi?" sorusuna Schürrle, "Bıraktım. Artık, alkışa ihtiyacım yok." sözleriyle yanıt verdi.

Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak Moskova formaları giyen 29 yaşındaki Schürrle, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın ve 2015'te Premier Lig kazanan Chelsea kadrolarının da bir parçasıydı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fbye gelmektense tvden mac izlerim demis :)
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