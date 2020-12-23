SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Andrea Bertolacci, Karagümrük'te

Andrea Bertolacci, Karagümrük'te

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 23.12.2020 15:23 | Son Güncelleme

İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak'ın ardından bir başka İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci'yi de kadrosuna kattı. Dün İstanbul'a gelen 30 yaşındaki futbolcu, bugün imza atarak 2022'ye kadar Karagümrük forması giyecek.

Andrea Bertolacci, Karagümrük'te

Süper Lig'in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı.

İtalyan yıldız Fabio Borini ve milli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, bir ismi daha kadrosuna dahil etmek üzere. Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi dün akşam İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
''Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum''''Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum''
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti
Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Diagne'den şok hareket!
Diagne'den şok hareket!
Dilmen'den Kocaman örneği
Dilmen'den Kocaman örneği
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andrea Bertolacci, Karagümrük'te
Karagümrük'te transfer
Emiliano Viviano: Fatih Terim, imparator
''Fatih Terim, imparator''
Karagümrük, Galatasaray'a karşı 60 yıllık hasreti dindirdi
Karagümrük'ten G.Saray'a karşısında 60 yıl sonra bir ilk
Süleyman Hurma: Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum
''Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum''
Mevlüt Erdinç: Gol attığım için çok mutluyum
Mevlüt Erdinç: Gol attığım için çok mutluyum
PFDK, Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'ya 3 maç ceza verdi
Hakeme hakaret eden futbolcuya ceza yağdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.